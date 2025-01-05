Белгородщина опять подверглась атаке дронов, пострадали три населённых пункта

Вооружённые силы Украины (ВСУ) с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали ещё три населённых пункта в Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В городе Грайворон на территорию социального объекта с беспилотника сброшено взрывное устройство — в здании повреждено остекление. В селе Гора-Подол Грайворонского округа ещё один беспилотник сбросил взрывное устройство возле МКД, вследствие чего в одной квартире выбило окна», — отметил губернатор.

Кроме того, в селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа в результате атаки с использованием БПЛА загорелись два автомобиля и пристройка к дому. Также повреждены окна в трёх частных домах и два автомобиля.

Информация о последствиях инцидента уточняется, оперативные службы продолжают работать на местах.