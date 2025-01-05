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Регион
5 января, 03:49

Белгородщина опять подверглась атаке дронов, пострадали три населённых пункта

Гладков: Три населённых пункта в Белгородской области подверглись атаке ВСУ

Последствия атаки БПЛА ВСУ на Белгородскую область. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Последствия атаки БПЛА ВСУ на Белгородскую область. Обложка © Telegram / Настоящий Гладков

Вооружённые силы Украины (ВСУ) с применением беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) атаковали ещё три населённых пункта в Белгородской области, сообщает губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В городе Грайворон на территорию социального объекта с беспилотника сброшено взрывное устройство — в здании повреждено остекление. В селе Гора-Подол Грайворонского округа ещё один беспилотник сбросил взрывное устройство возле МКД, вследствие чего в одной квартире выбило окна», — отметил губернатор.

Кроме того, в селе Нижнее Берёзово-Второе Шебекинского округа в результате атаки с использованием БПЛА загорелись два автомобиля и пристройка к дому. Также повреждены окна в трёх частных домах и два автомобиля.

Информация о последствиях инцидента уточняется, оперативные службы продолжают работать на местах.

Пять населённых пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ
Пять населённых пунктов Белгородской области подверглись атакам ВСУ

Напомним, ранее Гладков сообщил об атаке дронов противника на посёлок Малиновка Белгородской области. Там в результате инцидента пострадали семь квартир.

Анатолий Цейко
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