В Армении арестовали экс-замглавы Генштаба ВС, который высмеял Пашиняна

В Армении задержали заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил, генерал-лейтенанта Тирана Хачатряна. Он обвиняется в служебной халатности во время военных действий в Нагорном Карабахе в 2020 году, как сообщила его адвокатская команда.

Хачатрян не признает свою вину по предъявленным обвинениям, которые связаны с эпизодами 44-дневной войны. Это уголовное дело расследуется уже более трёх лет, на протяжении этого временя Хачатарян выступал как свидетель. Защита также сообщила, что следствие подало в суд ходатайство о его аресте. В 2021 году Хачатарян высмеял премьер-министра страны Никола Пашиняна за его высказывания о комплексах «Искандер». После этого его освободили от должности.