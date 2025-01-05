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Регион
5 января, 06:34

Три группы ВСУ случайно зашли в российские тиски во время «слепой» контратаки

Снайпер ВС РФ Казах: Три группы ВСУ попали в засаду в районе Великой Новосёлки

Несколько групп украинских военнослужащих попали в засаду в окрестностях Великой Новосёлки на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) по вине командиров. Об этом рассказал снайпер российских войск «Восток» с позывным Казах.

«Это последняя была ситуация. Начала разрываться радейка [радиостанция], что идёт техника. Оказалось, что это несколько групп. Первая пришла пехотой, две следующие подъехали на технике. Они, по сути, в засаду попали. До врага было метров 200», — пояснил в беседе с ТАСС снайпер.

В итоге часть бойцов ВСУ уничтожена, другая бежала. Четверо украинских солдат были взяты в плен. Российским военным удалось выяснить, что все три группы ВСУ не имели между собой коммуникации и были брошены в контратаку вслепую.

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Ранее военнопленный наёмник ВСУ из Польши рассказал, что на украинском фронте воюет «сборная со всего мира». В составе иностранного легиона принимают участие бойцы из США, Великобритании, Германии, Норвегии, Латвии, Грузии, Хорватии, Колумбии, Бразилии и даже Тайваня.

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Kandinsky 3.1 / Life.ru

Андрей Бражников
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