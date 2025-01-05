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5 января, 06:46

Названо 3 главных признака наличия вируса на телефоне и компьютере

Эксперт Пермяков: Замедление телефона или компьютера может говорить о вирусе

Внезапное замедление работы телефона или компьютера, а также появление на устройстве неизвестных приложений может говорить о наличии на нём вируса. Об этом предупредил замдиректора Центра компетенций НТИ «Технологии доверенного взаимодействия» на базе Томского госуниверситета систем управления и радиоэлектроники Руслан Пермяков.

«Обратитесь к специалисту, если у вас есть подозрения на заражение системы, и следите за любыми изменениями в работе устройства: медленная работа, неизвестные программы могут стать симптомами наличия вирусов», — сообщил он в беседе с РИА «Новости».

При возникновении подозрения на заражение системы в первую очередь нужно убедиться, что у вас установлена последняя версия антивируса и затем с его помощью проверить устройство, советует специалист. А ещё надёжнее будет показать устройство эксперту по кибербезопасности, добавил Пермяков.

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Shutterstock / FOTODOM / TippaPatt

Юрий Лысенко
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