Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 января, 08:27

В ВСУ требуют принять ультиматум России из-за безвыходного положения

Боец ВСУ Тарас: Киеву осталось только «кивать головой» и принять все условия РФ

Москва добилась полного доминирования на поле боя в зоне спецоперации, поэтому Киеву придётся принять все условия Кремля в случае начала мирных переговоров, не имея никаких весомых козырей. Об этом рассказал ротный командир 35-й бригады морской пехоты ВСУ капитан Александр Тарас в интервью газете Washington Post.

«Буду честен, ситуация сейчас хуже, чем на старте (конфликта с Россией. — прим. Life.ru). <...> О чём мы можем сейчас договориться? Мы можем только кивать головой и соглашаться на их (России — прим. Life.ru) требования», — пояснил он.

Украинский боец напомнил, что сейчас в ВСУ наблюдается огромный дефицит личного состава, потери достигли невероятных размеров, большинство подразделений недоукомплектованы. При этом киевские власти своей агрессивной политикой в вопросах мобилизации довели ситуацию до предела, когда украинцы готовы на всё, лишь бы не попасть под призыв, отметил собеседник издания.

По его словам, сейчас украинские военные деморализованы, ощущают постоянную усталость и уже не верят в успех, а это сказывается на результатах боевых действий. Боец признался, что даже не осуждает дезертирство в рядах ВСУ, которое достигло невероятных размахов.

Три группы ВСУ случайно зашли в российские тиски во время «слепой» контратаки
Три группы ВСУ случайно зашли в российские тиски во время «слепой» контратаки

Ранее пленный украинский военнослужащий Александр Жигалкин рассказал, что хочет остаться в России. Бывший участник антитеррористической операции (АТО) объяснил, почему не хочет возвращаться на Украину. По его словам, многие бойцы ВСУ желают сдаться в плен к российским войскам, но зачастую командование жестоко обходится с такими солдатами.

Обложка ©

Telegram / Zelenskiy / Official

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Происшествия
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar