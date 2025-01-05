Москва добилась полного доминирования на поле боя в зоне спецоперации, поэтому Киеву придётся принять все условия Кремля в случае начала мирных переговоров, не имея никаких весомых козырей. Об этом рассказал ротный командир 35-й бригады морской пехоты ВСУ капитан Александр Тарас в интервью газете Washington Post.

«Буду честен, ситуация сейчас хуже, чем на старте (конфликта с Россией. — прим. Life.ru). <...> О чём мы можем сейчас договориться? Мы можем только кивать головой и соглашаться на их (России — прим. Life.ru) требования», — пояснил он.

Украинский боец напомнил, что сейчас в ВСУ наблюдается огромный дефицит личного состава, потери достигли невероятных размеров, большинство подразделений недоукомплектованы. При этом киевские власти своей агрессивной политикой в вопросах мобилизации довели ситуацию до предела, когда украинцы готовы на всё, лишь бы не попасть под призыв, отметил собеседник издания.

По его словам, сейчас украинские военные деморализованы, ощущают постоянную усталость и уже не верят в успех, а это сказывается на результатах боевых действий. Боец признался, что даже не осуждает дезертирство в рядах ВСУ, которое достигло невероятных размахов.