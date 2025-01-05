Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 января, 08:34

В Госдуме озвучили условия окончания конфликта на Украине в 2025 году

Депутат Чепа заявил, что горячая фаза в зоне СВО завершится в этом году

На Украине может завершиться активная фаза боевых действий уже в наступившем году, но это произойдёт только при условии отказа Киева от идеи членства в НАТО. Так полагает депутат Государственной думы Алексей Чепа, его цитирует «Лента.ру».

«Я считаю, что в 2025 году всё закончится. Будем надеяться, что шаг за шагом мы закроем эту историю. Конечно, будут силы, желающие этому противодействовать, но, по крайней мере, горячая фаза противостояния завершится», — отметил он.

По его словам, существует целый ряд факторов, которые говорят о скором прекращении боевых действий. В частности, избрание президентом США Дональда Трампа может благоприятно сказаться на ситуации, ведь политик нацелен на миротворческий процесс, тем более что в Штатах назревает серьёзный конфликт между демократами и республиканцами, и поэтому внутренние проблемы перекроют Вашингтону весь интерес к Украине.

Чепа уверен, что для Москвы важно в случае завершения противостояния внеблоковое положение Киева, отказ украинских властей от идеи вступить в НАТО очень быстро поможет прийти к прекращению огня в зоне СВО. А затем, добавил депутат, будут постепенно улучшаться отношения с западными странами. Если не в 2025 году, то в 2026 году станут заметны результаты постепенного сближения России и Европы, полагает парламентарий.

На Западе сделали неожиданный вывод о правилах игры на Украине после удара ATACMS по России
На Западе сделали неожиданный вывод о правилах игры на Украине после удара ATACMS по России

Ранее немецкое издание Der Spiegel написало, что Вооружённые силы Российской Федерации (ВС РФ) вернулись к утраченным с начала специальной военной операции (СВО) позициям и стали ближе к фактическому полному контролю над Луганской и Донецкой Народными Республиками.

Обложка ©

Telegram / Zelenskiy / Official

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Госдума
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar