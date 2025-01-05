В Госдуме озвучили условия окончания конфликта на Украине в 2025 году

На Украине может завершиться активная фаза боевых действий уже в наступившем году, но это произойдёт только при условии отказа Киева от идеи членства в НАТО. Так полагает депутат Государственной думы Алексей Чепа, его цитирует «Лента.ру».

«Я считаю, что в 2025 году всё закончится. Будем надеяться, что шаг за шагом мы закроем эту историю. Конечно, будут силы, желающие этому противодействовать, но, по крайней мере, горячая фаза противостояния завершится», — отметил он.

По его словам, существует целый ряд факторов, которые говорят о скором прекращении боевых действий. В частности, избрание президентом США Дональда Трампа может благоприятно сказаться на ситуации, ведь политик нацелен на миротворческий процесс, тем более что в Штатах назревает серьёзный конфликт между демократами и республиканцами, и поэтому внутренние проблемы перекроют Вашингтону весь интерес к Украине.

Чепа уверен, что для Москвы важно в случае завершения противостояния внеблоковое положение Киева, отказ украинских властей от идеи вступить в НАТО очень быстро поможет прийти к прекращению огня в зоне СВО. А затем, добавил депутат, будут постепенно улучшаться отношения с западными странами. Если не в 2025 году, то в 2026 году станут заметны результаты постепенного сближения России и Европы, полагает парламентарий.