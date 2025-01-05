На Западе сделали неожиданный вывод о правилах игры на Украине после удара ATACMS по России
Боуз: Ракеты ATACMS должны были изменить правила игры на Украине, но опозорились
Уничтожение американских дальнобойных ракет ATACMS при попытке ВСУ ударить по территории России 3 января доказывает, что оружие США стало «позором» вместо того, чтобы изменить правила игры в конфликте на Украине. К не очень вдохновляющему для Вашингтона выводу пришёл ирландский журналист Чей Боуз, отметивший достижение российских средств ПВО.
«[Ракеты], которые должны изменить правила игры, добавились к танкам Leopard и Abrams в списке »опозорившихся», — написал журналист в соцсети X.
В ноябре президент США Джо Байден дал Киеву разрешение на запуск ракет ATACMS по объектам на территории России. Дональд Трамп назвал глупым решение Владимира Зеленского и главы Белого дома бить вглубь РФ. В Минобороны раскрыли, какие российские регионы находятся в зоне досягаемости ATACMS. А 3 января ВСУ предприняли попытку ударить по Белгородской области с применением американских ATACMS. Все снаряды были сбиты российскими зенитными ракетными комплексами С-400 и «Панцирь-СМ».
Life.ru / Шедеврум