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Регион
5 января, 06:59

На Западе сделали неожиданный вывод о правилах игры на Украине после удара ATACMS по России

Боуз: Ракеты ATACMS должны были изменить правила игры на Украине, но опозорились

Уничтожение американских дальнобойных ракет ATACMS при попытке ВСУ ударить по территории России 3 января доказывает, что оружие США стало «позором» вместо того, чтобы изменить правила игры в конфликте на Украине. К не очень вдохновляющему для Вашингтона выводу пришёл ирландский журналист Чей Боуз, отметивший достижение российских средств ПВО.

«[Ракеты], которые должны изменить правила игры, добавились к танкам Leopard и Abrams в списке »опозорившихся», — написал журналист в соцсети X.

Стало известно, почему Киев всё реже запускает западные ракеты по России
Стало известно, почему Киев всё реже запускает западные ракеты по России

В ноябре президент США Джо Байден дал Киеву разрешение на запуск ракет ATACMS по объектам на территории России. Дональд Трамп назвал глупым решение Владимира Зеленского и главы Белого дома бить вглубь РФ. В Минобороны раскрыли, какие российские регионы находятся в зоне досягаемости ATACMS. А 3 января ВСУ предприняли попытку ударить по Белгородской области с применением американских ATACMS. Все снаряды были сбиты российскими зенитными ракетными комплексами С-400 и «Панцирь-СМ».

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Life.ru / Шедеврум

Андрей Бражников
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