Уничтожение американских дальнобойных ракет ATACMS при попытке ВСУ ударить по территории России 3 января доказывает, что оружие США стало «позором» вместо того, чтобы изменить правила игры в конфликте на Украине. К не очень вдохновляющему для Вашингтона выводу пришёл ирландский журналист Чей Боуз, отметивший достижение российских средств ПВО.