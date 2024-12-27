Тактическая ракета ATACMS производства США не стала «панацеей» для Украины, как и HIMARS, Abrams и F-16 до этого. В Киеве заканчиваются западные дальнобойные ракеты, поэтому ВСУ всё реже запускает их по территории России. Об этом сообщает The New York Times.

В издании рассказали, что Соединённые Штаты передали Киеву всего десятки ATACMS, британских Storm Shadow тоже осталось мало. Кроме того, большую часть имеющихся ракет Украина потратила сразу, поразив давно намеченные объекты. Теперь же представители киевского режима более осмотрительны, ведь после прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа рассчитывать на большее Украине не приходится.