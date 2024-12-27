Стало известно, почему Киев всё реже запускает западные ракеты по России
NYT: У Украины заканчиваются западные дальнобойные ракеты ATACMS и Storm Shadow
Тактическая ракета ATACMS производства США не стала «панацеей» для Украины, как и HIMARS, Abrams и F-16 до этого. В Киеве заканчиваются западные дальнобойные ракеты, поэтому ВСУ всё реже запускает их по территории России. Об этом сообщает The New York Times.
В издании рассказали, что Соединённые Штаты передали Киеву всего десятки ATACMS, британских Storm Shadow тоже осталось мало. Кроме того, большую часть имеющихся ракет Украина потратила сразу, поразив давно намеченные объекты. Теперь же представители киевского режима более осмотрительны, ведь после прихода к власти избранного президента США Дональда Трампа рассчитывать на большее Украине не приходится.
В The New York Times также отметили, что эффективность западных ракет была ограниченной, они не смогли изменить траекторию войны. По мнению американских чиновников, обострения не произошло, потому что Москва имеет стабильное продвижение на фронте и может позволить себе не обострять положение до прихода Трампа.
Напомним, ранее президент США Джо Байден дал Киеву разрешение на запуск ракет ATACMS по объектам на территории России. Позже в Белом Доме сообщили, что данное решение было принято ещё до выборов в Соединённых Штатах. Избранный президента США Дональд Трамп назвал глупым решение Зеленского и Байдена бить вглубь России. В Минобороны раскрыли, какие регионы РФ находятся в зоне досягаемости ATACMS. Цели ракет охватывают ДНР и ЛНР, Херсонскую и Запорожскую области, Крым, а также частично Краснодарский край и Волгоградскую область. Кроме того, под угрозу попадают регионы Центрального федерального округа.
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