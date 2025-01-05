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Регион
5 января, 08:56

Путь в один конец: Украинский офицер заявил о катастрофе на фронте

Экс-комбриг Козел: Почти 30% обороны ВСУ в Донбассе состоит из дыр

Примерно в трети фронтов ВСУ на Донбассе есть дыры в обороне, что ставит украинских военных в уязвимое положение. Об этом в интервью YouTube-каналу Ukrainian Witness заявил бывший командир 53-й бригады ВС Незалежной Анатолий Козел.

«Возьмите среднестатистическую бригаду, которая держит 15 километров, и 30% — это дыры в обороне. <...> То есть люди в большинстве [случаев] идут в один конец», — объяснил офицер.

Козел прогнозирует, что ситуация усугубится после того, как Армия России освободит Покровск (Красноармейск). У ВС РФ достаточно ресурсов, чтобы после установления контроля над этим ключевым для ВСУ городом развивать наступление на остальных направлениях.

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Ранее в американской прессе заявили, что Покровск окажется в частичном окружении, как только ВС РФ преодолеют оборону 59-й бригады ВСУ, и это станет «зловещим развитием событий» для Киева. В материале также говорится, что битва за Покровск станет первым крупномасштабным сражением русско-украинского конфликта в наступившем году.

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Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Юрий Лысенко
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