Украинская ДРГ истреблена на левом берегу Днепра, один диверсант взят живым

Российские войска уничтожили украинских диверсантов во время боевых действий на левом берегу Днепра, лишь один боец ВСУ взят в плен. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры РФ.

«Украинская диверсионно-разведывательная группа в ходе боя уничтожена на левом берегу Днепра. Один диверсант взят в плен, остальные ликвидированы», — уточнил собеседник агентства.