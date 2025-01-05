Украинская ДРГ истреблена на левом берегу Днепра, один диверсант взят живым
Войска РФ уничтожили диверсантов ВСУ на левом берегу Днепра, один взят в плен
Российские войска уничтожили украинских диверсантов во время боевых действий на левом берегу Днепра, лишь один боец ВСУ взят в плен. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры РФ.
«Украинская диверсионно-разведывательная группа в ходе боя уничтожена на левом берегу Днепра. Один диверсант взят в плен, остальные ликвидированы», — уточнил собеседник агентства.
Ранее снайпер российских войск «Восток» с позывным Казах заявил, что несколько групп украинских военнослужащих попали в засаду в окрестностях Великой Новосёлки на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) по вине командиров. В итоге часть бойцов ВСУ уничтожена, другая бежала. Четверо украинских солдат были взяты в плен.
ТАСС / Алексей Коновалов