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Регион
5 января, 09:17

Украинская ДРГ истреблена на левом берегу Днепра, один диверсант взят живым

Войска РФ уничтожили диверсантов ВСУ на левом берегу Днепра, один взят в плен

Российские войска уничтожили украинских диверсантов во время боевых действий на левом берегу Днепра, лишь один боец ВСУ взят в плен. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на силовые структуры РФ.

«Украинская диверсионно-разведывательная группа в ходе боя уничтожена на левом берегу Днепра. Один диверсант взят в плен, остальные ликвидированы», — уточнил собеседник агентства.

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Ранее снайпер российских войск «Восток» с позывным Казах заявил, что несколько групп украинских военнослужащих попали в засаду в окрестностях Великой Новосёлки на юге Донецкой Народной Республики (ДНР) по вине командиров. В итоге часть бойцов ВСУ уничтожена, другая бежала. Четверо украинских солдат были взяты в плен.

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ТАСС / Алексей Коновалов

Татьяна Миссуми
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