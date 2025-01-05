Режим свободной экономической зоны распространили на Белгородчину

Правительство Российской Федерации объявило о введении режима свободной экономической зоны (СЭЗ) в ряде районов Белгородской области, включая Белгородский и Шебекинский, с целью оказания помощи местным компаниям. Данное постановление было подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает пресс-служба правительства.

В сообщении говорится, что получение статуса резидента специализированной экономической зоны предоставит компаниям в Белгородской области ряд льгот. К ним относятся: сниженные тарифы на страховые взносы в размере 7,6%, отсутствие налога на прибыль от реализации инвестиционного проекта, освобождение от налога на имущество организаций, а также условия свободной таможенной зоны.

Аналогичный режим функционирует в Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях. Свободная экономическая зона на территории Донбасса и Новороссии была организована в 2023 году. На текущий момент в ней участвуют 268 компаний. Для резидентов СЭЗ разработана программа льготного кредитования. В правительстве отметили, что самые распространенные виды деятельности предприятий-резидентов включают промышленность, строительство и добычу полезных ископаемых.