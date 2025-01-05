Девочку насмерть сбил автомобиль во время катания с горки в Приангарье

В Иркутской области семилетняя девочка играла на горке и случайно выкатилась прямо на проезжую часть, где её на большой скорости сбил автомобиль. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами, но врачи не смоги спасти ребёнка. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной прокуратуры.

Под Иркутском девочка скатилась с горы под колёса машины. Фото © Telegram / Прокуратура Иркутской области

«По предварительным данным, 29.12.2024 ближе к вечеру 7-летняя девочка съезжала на ледянке со стихийной горки на улице Пшеничной в селе Урик, в результате выезда на дорогу на неё совершён наезд автомобиля «Тойота Спринтер» под управлением 35-летнего жителя села», — говорится в тексте.

Следователи начали проверку. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Прокуратура намерена выяснить, как в посёлке благоустроена территория для детских игр, а также следствие оценит условия жизни девочки и были ли родители в курсе её игр вблизи дороги.