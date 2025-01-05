Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 января, 10:26

Девочку насмерть сбил автомобиль во время катания с горки в Приангарье

Место гибели девочки под Иркутском. Обложка © Telegram / Прокуратура Иркутской области

Место гибели девочки под Иркутском. Обложка © Telegram / Прокуратура Иркутской области

В Иркутской области семилетняя девочка играла на горке и случайно выкатилась прямо на проезжую часть, где её на большой скорости сбил автомобиль. Пострадавшую госпитализировали с многочисленными травмами, но врачи не смоги спасти ребёнка. Об этом сообщается в телеграм-канале региональной прокуратуры.

Под Иркутском девочка скатилась с горы под колёса машины. Фото © Telegram / Прокуратура Иркутской области

Под Иркутском девочка скатилась с горы под колёса машины. Фото © Telegram / Прокуратура Иркутской области

«По предварительным данным, 29.12.2024 ближе к вечеру 7-летняя девочка съезжала на ледянке со стихийной горки на улице Пшеничной в селе Урик, в результате выезда на дорогу на неё совершён наезд автомобиля «Тойота Спринтер» под управлением 35-летнего жителя села», — говорится в тексте.

Следователи начали проверку. Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности». Прокуратура намерена выяснить, как в посёлке благоустроена территория для детских игр, а также следствие оценит условия жизни девочки и были ли родители в курсе её игр вблизи дороги.

Покатушки на «ватрушке» чуть не закончились для москвича гибелью в первый день года
Покатушки на «ватрушке» чуть не закончились для москвича гибелью в первый день года

Ранее сообщалось, что в Красноярске 16-летний подросток влетел в камень во время катания с опасной горки на тюбинге. Мальчика госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Ему сделали операцию, сейчас он пришёл в себя. По факту инцидента СК проводит проверку.

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Дети
  • Происшествия
  • Иркутская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar