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5 января, 10:40

Семимесячная девочка умерла от ОРВИ после выписки из больницы в Петербурге

В Петербурге умерла семимесячная девочка с ОРВИ, родители хотели лечить её дома

В Петербурге семимесячная девочка, у которой был диагностирован ОРВИ, скончалась через две недели после появления первых симптомов. Перед Новым годом мама решила забрать её из больницы и лечить дома, однако состояние ребёнка стало ухудшаться с каждым днём.

Мать с дочерью находились в медицинском учреждении с 26 декабря, но уже 30 декабря родительница настояла на выписке. 4 января девочке пришлось вызвать бригаду реанимации, однако спасти её не удалось, сообщает Mash на Мойке.

У семьи не было проблем с органами опеки. Отец работал таксистом, а мать занималась домашними делами.

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Ранее Life.ru рассказывал, что в Москве годовалая девочка скончалась из-за ветрянки. Её родители сначала не согласились на госпитализацию, полагая, что смогут вылечить её дома. Однако спустя четыре дня, когда состояние ребёнка ухудшилось, они вызвали платную скорую помощь, но, к сожалению, было уже поздно.

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Shutterstock / FOTODOM / comzeal images

Александра Мышляева
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