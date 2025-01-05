Семимесячная девочка умерла от ОРВИ после выписки из больницы в Петербурге

В Петербурге семимесячная девочка, у которой был диагностирован ОРВИ, скончалась через две недели после появления первых симптомов. Перед Новым годом мама решила забрать её из больницы и лечить дома, однако состояние ребёнка стало ухудшаться с каждым днём.

Мать с дочерью находились в медицинском учреждении с 26 декабря, но уже 30 декабря родительница настояла на выписке. 4 января девочке пришлось вызвать бригаду реанимации, однако спасти её не удалось, сообщает Mash на Мойке.

У семьи не было проблем с органами опеки. Отец работал таксистом, а мать занималась домашними делами.