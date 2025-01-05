Маск высмеял вручение Соросу медали Свободы мемом с императором Палпатином

Американский предприниматель, основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск с сарказмом отреагировал на вручение президентом США Джо Байденом медали Свободы миллиардеру Джорджу Соросу. На личной странице в соцсети X он опубликовал картинку, где американский лидер награждает императора Шива Палпатина — одного из главных антагонистов кинофраншизы «Звёздные войны».

«Джо Байден вручает Джорджу Соросу президентскую медаль Свободы». Изображение © X / elonmusk

«Джордж Сорос выглядит здесь довольно хорошо. Должно быть дело в молнии», — отметил Маск.

На изображении Байден передаёт медаль протянувшему руку Палпатину. Тот одет в свою каноничную чёрную мантию с капюшоном, который скрывает бледное и изуродованное лицо, по сюжету ставшее таким после попадания созданной им самим молнии.

Напомним, Илон Маск уже комментировал награждение Байденом Сороса этой регалией. Вчера он назвал церемонией пародией на вручение медали Свободы. Джордж Сорос является основателем организации Open Society Foundations* (Фонды «Открытое общество»*).