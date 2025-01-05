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5 января, 11:13

Маск высмеял вручение Соросу медали Свободы мемом с императором Палпатином

Американский предприниматель, основатель компаний Space X и Tesla Илон Маск с сарказмом отреагировал на вручение президентом США Джо Байденом медали Свободы миллиардеру Джорджу Соросу. На личной странице в соцсети X он опубликовал картинку, где американский лидер награждает императора Шива Палпатина — одного из главных антагонистов кинофраншизы «Звёздные войны».

«Джо Байден вручает Джорджу Соросу президентскую медаль Свободы». Изображение © X / elonmusk

«Джо Байден вручает Джорджу Соросу президентскую медаль Свободы». Изображение © X / elonmusk

«Джордж Сорос выглядит здесь довольно хорошо. Должно быть дело в молнии», — отметил Маск.

На изображении Байден передаёт медаль протянувшему руку Палпатину. Тот одет в свою каноничную чёрную мантию с капюшоном, который скрывает бледное и изуродованное лицо, по сюжету ставшее таким после попадания созданной им самим молнии.

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Напомним, Илон Маск уже комментировал награждение Байденом Сороса этой регалией. Вчера он назвал церемонией пародией на вручение медали Свободы. Джордж Сорос является основателем организации Open Society Foundations* (Фонды «Открытое общество»*).

*Признана нежелательной на территории РФ.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand -

Юрий Лысенко
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