«Хладнокровный убийца»: В США устрашены мощью российского «Белого лебедя»
В США назвали убийцей российский бомбардировщик Ту-160М
Российский бомбардировщик Ту-160М «Белый лебедь» охарактеризовали как «хладнокровный убийца» в статье журнала The National Interest (TNI). В материале подчеркивается, что самолёт был значительно модернизирован: в нем установлены более мощные двигатели, а его боевые характеристики улучшены. По словам автора текста, бомбардировщик обладает впечатляющей дальностью действия, манёвренностью и высокой скоростью.
«Российские военные приняли программу быстрой модернизации, которая просто ошеломляет, особенно если учесть нелепые заявления западных СМИ о том, что санкции сломают хребет экономике и оборонно-промышленной базе РФ», — говорится в статье.
Ту-160М может нести до 12 крылатых ракет, среди которых есть и ядерные. Также в публикации говорится, что этот бомбардировщик играет важную роль в системе ядерного сдерживания страны.
Ранее в Америке признали, что подводные лодки проекта 885М «Ясень-М» российской Северного флота превосходят по огневой мощи флот США и НАТО. Эти машины могут проводить точные и неожиданные атаки, применяя 533-мм торпеды и высокотехнологичное ракетное вооружение, включая системы «Калибр», «Оникс» и гиперзвуковые «Циркон».
Wikipedia / Alex Beltyukov