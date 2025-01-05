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5 января, 11:30

«Хладнокровный убийца»: В США устрашены мощью российского «Белого лебедя»

В США назвали убийцей российский бомбардировщик Ту-160М

Российский бомбардировщик Ту-160М «Белый лебедь» охарактеризовали как «хладнокровный убийца» в статье журнала The National Interest (TNI). В материале подчеркивается, что самолёт был значительно модернизирован: в нем установлены более мощные двигатели, а его боевые характеристики улучшены. По словам автора текста, бомбардировщик обладает впечатляющей дальностью действия, манёвренностью и высокой скоростью.

«Российские военные приняли программу быстрой модернизации, которая просто ошеломляет, особенно если учесть нелепые заявления западных СМИ о том, что санкции сломают хребет экономике и оборонно-промышленной базе РФ», — говорится в статье.

Ту-160М может нести до 12 крылатых ракет, среди которых есть и ядерные. Также в публикации говорится, что этот бомбардировщик играет важную роль в системе ядерного сдерживания страны.

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Ранее в Америке признали, что подводные лодки проекта 885М «Ясень-М» российской Северного флота превосходят по огневой мощи флот США и НАТО. Эти машины могут проводить точные и неожиданные атаки, применяя 533-мм торпеды и высокотехнологичное ракетное вооружение, включая системы «Калибр», «Оникс» и гиперзвуковые «Циркон».

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Wikipedia / Alex Beltyukov

Александра Мышляева
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