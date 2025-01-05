На Западе испугались провала из-за выхода на «тропу войны» с Россией
Эксперт США Шрайвер заявил, что Западу выйдет боком политика против России
Запад проводит антироссийскую политику, не задумываясь о последствиях, тогда как именно ненависть к русским приведёт к тому, что Россия начнёт возрождаться и сможет достойно противостоять врагам на международной арене. Об этом написал в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер.
«Я бы сказал, что Запад выбрал путь, который на 100% гарантированно приведёт к возрождению России и восстановлению чувства национальной гордости. Ничто так не объединяет русских, как презрение к ним», — подчеркнул он, комментируя попытки расширить НАТО и «вылепить» из России вечного врага.
Ранее ирландский журналист Чей Боуз посетил Москву и восхитился зимними пейзажами российской столицы. В своём блоге он заявил, что на Западе населению врут о ситуации в России, в том числе о её «стратегическом поражении».
ТАСС / ЕРА