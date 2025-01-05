Запад проводит антироссийскую политику, не задумываясь о последствиях, тогда как именно ненависть к русским приведёт к тому, что Россия начнёт возрождаться и сможет достойно противостоять врагам на международной арене. Об этом написал в соцсети X американский военный эксперт Уилл Шрайвер.





«Я бы сказал, что Запад выбрал путь, который на 100% гарантированно приведёт к возрождению России и восстановлению чувства национальной гордости. Ничто так не объединяет русских, как презрение к ним», — подчеркнул он, комментируя попытки расширить НАТО и «вылепить» из России вечного врага.