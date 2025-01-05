Хинштейн провёл встречу с замминистра обороны Евкуровым в Курске

Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн провёл рабочую встречу с заместителем министра обороны России генералом армии Юнус-Беком Евкуровым. Об этом он сообщил в своём телеграм-канале. Подробности беседы не были раскрыты, однако Хинштейн подчеркнул, что правительство Курской области приложит все усилия, чтобы поддержать Вооружённые Силы в их борьбе с нацизмом.

«В качестве замглавы координационного совета по военной безопасности приграничья — Юнус-Бек Баматгиреевич много сил уделяет работе с нашими регионами (в Курск он прибыл напрямую из Белгорода)», — говорится в сообщении.