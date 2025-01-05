ВСУ предрекли новый «котёл» на Харьковском направлении
Ганчев: ВС РФ продвигаются в Харьковской области, угрожая ВСУ окружением
Российские военные сделали успешный рывок в направлении Купянска в Харьковской области, создав для украинских бойцов серьёзную угрозу попасть в окружение сразу в нескольких населённых пунктах. Об этом сообщил ТАСС глава администрации региона Виталий Ганчев.
«На Харьковском участке фронта продолжаются бои, не останавливается и движение. Расстояние до Купянска сокращается, в скором окружении окажутся и некоторые другие населённые пункты, исходя из оперативной обстановки», — поделился он.
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российский истребитель в воздушном бою сбил украинский самолёт МиГ-29 во время выполнения задач СВО. В ведомстве отметили мужество и смелость российского пилота.
ТАСС / Алексей Коновалов