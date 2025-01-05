Украинец показал видео побега в Европу по заснеженным горам от первого лица

Украинец снял и выложил в Сеть ролик, на котором пересекает заснеженный лес в горах, чтобы бежать из Незалежной в Евросоюз. Видео опубликовало издание «Страна.ua».

Украинец показал, как горами бежал из Украины в Европу. Видео © Telegram / «Страна.ua»

На опубликованных кадрах видно, как автор ролика вместе со спутниками идёт по горному лесу через глубокий снег. Похоже, что в группе по меньшей мере четверо человек в тёплой одежде, на ногах у них валенки, в руках лыжные палки, а за спиной крупные сумки с личными вещами.

«Идём за бугор. Вышли горами на границу Украины. Вышли с Украины в Европу», — гласят титры в роликах.