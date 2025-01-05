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Регион
5 января, 14:26

Украинец показал видео побега в Европу по заснеженным горам от первого лица

Украинец снял и выложил в Сеть ролик, на котором пересекает заснеженный лес в горах, чтобы бежать из Незалежной в Евросоюз. Видео опубликовало издание «Страна.ua».

Украинец показал, как горами бежал из Украины в Европу. Видео © Telegram / «Страна.ua»

На опубликованных кадрах видно, как автор ролика вместе со спутниками идёт по горному лесу через глубокий снег. Похоже, что в группе по меньшей мере четверо человек в тёплой одежде, на ногах у них валенки, в руках лыжные палки, а за спиной крупные сумки с личными вещами.

«Идём за бугор. Вышли горами на границу Украины. Вышли с Украины в Европу», — гласят титры в роликах.

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Ранее Life.ru рассказывал, как двое украинцев попытались избежать мобилизации в армию Незалежной, прикинувшись членами траурного кортежа с телом погибшего бойца ВСУ, которое перевозили на машине. Водитель был в курсе происходящего и рассчитывал получить от беглецов вознаграждение в размере 18 тысяч долларов. Когда их уловка была раскрыта украинскими пограничниками, он велел «пассажирам» спрыгивать, а сам попытался уехать. Им, в отличие от героев ролика выше, не повезло — все участники попытки побега из Украины были задержаны.

Обложка ©

Telegram / «Страна.ua»

Юрий Лысенко
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