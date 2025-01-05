Перед Крымским мостом образовалась гигантская пробка

На подъездах к Керченскому мосту, по обе его стороны скопилось много автомобилей. По предварительным оценкам, время ожидания проезда может растянуться на пару часов. Об этом сообщает оперативный канал инфоцентра по ситуации на дорогах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.