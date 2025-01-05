Перед Крымским мостом образовалась гигантская пробка
Около 700 автомобилей ждут своей очереди перед Крымским мостом
На подъездах к Керченскому мосту, по обе его стороны скопилось много автомобилей. По предварительным оценкам, время ожидания проезда может растянуться на пару часов. Об этом сообщает оперативный канал инфоцентра по ситуации на дорогах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.
«В очереди со стороны Тамани находится 190 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи находится 500 транспортных средств. Ожидание около двух часов», — говорится в тексте.
Накануне сообщалось, что перед Крымским мостом выросла очередь из 820 автомобилей. Ожидание досмотра и проезда растянулось на тот момент на два часа.
ТАСС / Сергей Мальгавко