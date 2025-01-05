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5 января, 14:08

Перед Крымским мостом образовалась гигантская пробка

Около 700 автомобилей ждут своей очереди перед Крымским мостом

На подъездах к Керченскому мосту, по обе его стороны скопилось много автомобилей. По предварительным оценкам, время ожидания проезда может растянуться на пару часов. Об этом сообщает оперативный канал инфоцентра по ситуации на дорогах к Крымскому мосту и подготовке к досмотру.

«В очереди со стороны Тамани находится 190 транспортных средств. Время ожидания около часа. В очереди со стороны Керчи находится 500 транспортных средств. Ожидание около двух часов», — говорится в тексте.

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Накануне сообщалось, что перед Крымским мостом выросла очередь из 820 автомобилей. Ожидание досмотра и проезда растянулось на тот момент на два часа.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Мальгавко

Татьяна Миссуми
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