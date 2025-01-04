Перед Крымским мостом выросла очередь из 820 автомобилей
Перед Крымским мостом выросла очередь из 820 автомобилей. Об этом сообщили в телеграм-канале с оперативной информацией о ситуации на автоподходах к транспортной артерии.
«В очереди со стороны Тамани находится 420 транспортных средств. Ожидание около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 400 транспортных средств. Ожидание около двух часов», — говорится в сообщении.
Буквально час назад, в 15:00 сообщалось, что в очередях находилось 620 транспортных средств.
Ранее сообщалось, что три украинских безэкипажных катера уничтожены в акватории Чёрного моря. Кроме того, у берегов Севастополя были сбиты четыре воздушные цели.
Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov