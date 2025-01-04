Перед Крымским мостом выросла очередь из 820 автомобилей. Об этом сообщили в телеграм-канале с оперативной информацией о ситуации на автоподходах к транспортной артерии.

«В очереди со стороны Тамани находится 420 транспортных средств. Ожидание около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 400 транспортных средств. Ожидание около двух часов», — говорится в сообщении.