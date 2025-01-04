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4 января, 14:22

Перед Крымским мостом выросла очередь из 820 автомобилей

Перед Крымским мостом выросла очередь из 820 автомобилей. Об этом сообщили в телеграм-канале с оперативной информацией о ситуации на автоподходах к транспортной артерии.

«В очереди со стороны Тамани находится 420 транспортных средств. Ожидание около двух часов. В очереди со стороны Керчи находится 400 транспортных средств. Ожидание около двух часов», — говорится в сообщении.

Буквально час назад, в 15:00 сообщалось, что в очередях находилось 620 транспортных средств.

Силы ПВО поразили два украинских дрона над акваторией Чёрного моря
Силы ПВО поразили два украинских дрона над акваторией Чёрного моря

Ранее сообщалось, что три украинских безэкипажных катера уничтожены в акватории Чёрного моря. Кроме того, у берегов Севастополя были сбиты четыре воздушные цели.


Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Yakov Oskanov

Наталья Афонина
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