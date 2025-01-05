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5 января, 14:19

Путин увеличил число заместителей главы МЧС до 10

Президент России Владимир Путин своим указом увеличил количество заместителей главы МЧС до десяти. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести изменение: «десять заместителей министра, в том числе первого заместителя министра, статс-секретаря — заместителя министра и заместителя министра — главного государственного инспектора Российской Федерации по пожарному надзору», — говорится в документе.

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Ранее Путин подписал указ, который изменяет состав коллегии Министерства иностранных дел России. Также был принят другой документ, который вносит изменения в регламент Следственного комитета, предоставляя его руководителю право создавать официальные геральдические символы ведомства.

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Life.ru

Александра Мышляева
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