На базу отдыха в Башкирии прибыла инспекция после поста SHOT ПРОВЕРКИ о мышах

Роспотребнадзор проводит проверку на базе отдыха «Уязы-Тау» в городе Октябрьский в Башкирии после жалоб туристов из Москвы на антисанитарию. Об этом сообщает ведомство в Telegram-канале.

«Специалисты Роспотребнадзора проводят обследование домиков отдыха, мест питания отдыхающих с применением лабораторных исследований. Информация отдыхающих относительно качества питания и антисанитарных условий в домиках, включая наличие мышей и следов их обитания также подлежит проверке», — говорится в публикации.

Группе отдыхающих, которые жалуются на недомогание и лечатся самостоятельно, рекомендовано обратиться за медицинской помощью. К проверке уже подключились Прокуратура и СК.