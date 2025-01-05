Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 января, 17:49

На базу отдыха в Башкирии прибыла инспекция после поста SHOT ПРОВЕРКИ о мышах

Проверка на базе отдыха «Уязы-Тау». Фото © Роспотребнадзор Республика Башкортостан

Проверка на базе отдыха «Уязы-Тау». Фото © Роспотребнадзор Республика Башкортостан

Роспотребнадзор проводит проверку на базе отдыха «Уязы-Тау» в городе Октябрьский в Башкирии после жалоб туристов из Москвы на антисанитарию. Об этом сообщает ведомство в Telegram-канале.

«Специалисты Роспотребнадзора проводят обследование домиков отдыха, мест питания отдыхающих с применением лабораторных исследований. Информация отдыхающих относительно качества питания и антисанитарных условий в домиках, включая наличие мышей и следов их обитания также подлежит проверке», — говорится в публикации.

Группе отдыхающих, которые жалуются на недомогание и лечатся самостоятельно, рекомендовано обратиться за медицинской помощью. К проверке уже подключились Прокуратура и СК.

Как уже писал Life.ru, семья из Москвы отравилась на базе отдыха в Башкирии — за 200 тысяч вместо элитного отдыха они получили мышей в номере и их экскременты, а ещё подцепили ротавирус в первый же день нового года.

Россиянин умер в первый день нового года после хаммама в Паттайе
Россиянин умер в первый день нового года после хаммама в Паттайе
Андрей Бражников
  • Новости
  • Роспотребнадзор
  • Происшествия
  • Башкортостан, Республика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar