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Регион
5 января, 17:58

Создатель шоу «МастерШеф» ликвидирован во время боевой вылазки с ВСУ под Курском

На СВО ликвидирован воевавший за ВСУ музыкальный редактор шоу «МастерШеф» Вовк

Антон Вовк. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / stbua

Антон Вовк. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / stbua

Музыкальный редактор известного кулинарного шоу «МастерШеф» Антон Вовк, примкнувший к рядам ВСУ в начале СВО, был ликвидирован на фронте. Об этом сообщили в пресс-службе телеканала СТБ.

Вовк служил в 95-й отдельной десантно-штурмовой бригаде, которая в августе вторглась в Курскую область. Во время боевого задания в российском регионе он и был убит. Более десяти лет своей жизни Вовк посвятил проекту «МастерШеф». Кроме того, он работал над такими проектами, как «Україна має талант», «Мій секрет», «Пекельні муки», «Звана вечеря» и другими.

В зоне СВО ликвидирован обученный в США высокопоставленный командир разведки ВСУ
В зоне СВО ликвидирован обученный в США высокопоставленный командир разведки ВСУ

Ранее в зоне СВО был ликвидирован украинский музыкант и диджей Юрий Мелофон, который примкнул к ВСУ. Ему было 39 лет. Как рассказала его знакомая, певица Лавика, сначала он был добровольцем и оказывал помощь украинской армии, а затем был призван на службу.

Александра Мышляева
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