Немецкий депутат дал заднюю и удалил пост о скорой встрече Шольца с Путиным

Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер удалил пост в соцсети Х о скорой встрече канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным.

С такой инициативой к нему обратился генсек Социал-демократической партии Германии Маттиас Мирш.

«Твит господина депутата Кизеветтера о якобы предстоящей поездке канцлера в Москву — это подло и коварно», — отметил Мирш.

Сейчас при переходе по ссылке в соцсеть Х появляется надпись о том, что твит удалён.