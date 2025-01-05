Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
5 января, 19:11

Немецкий депутат дал заднюю и удалил пост о скорой встрече Шольца с Путиным

Депутат Бундестага Кизеветтер удалил пост о планах Шольца встретиться с Путиным

Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер удалил пост в соцсети Х о скорой встрече канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным.

С такой инициативой к нему обратился генсек Социал-демократической партии Германии Маттиас Мирш.

«Твит господина депутата Кизеветтера о якобы предстоящей поездке канцлера в Москву — это подло и коварно», — отметил Мирш.

Сейчас при переходе по ссылке в соцсеть Х появляется надпись о том, что твит удалён.

Песков прокомментировал данные Бундестага о переговорах Путина с Шольцем и Трампом
Песков прокомментировал данные Бундестага о переговорах Путина с Шольцем и Трампом

Ранее на озвученную Кизеветтером информацию отреагировал сам Олаф Шольц. Он назвал запись о встрече с Путиным до 23 февраля «ложной» и «крайне неприличной».

Обложка ©

X / Roderich Kiesewetter

Артур Лапсаков
  • Новости
  • Германия
  • Олаф Шольц
  • Путин
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar