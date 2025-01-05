Немецкий депутат дал заднюю и удалил пост о скорой встрече Шольца с Путиным
Депутат Бундестага Кизеветтер удалил пост о планах Шольца встретиться с Путиным
Депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер удалил пост в соцсети Х о скорой встрече канцлера ФРГ Олафа Шольца с президентом России Владимиром Путиным.
С такой инициативой к нему обратился генсек Социал-демократической партии Германии Маттиас Мирш.
«Твит господина депутата Кизеветтера о якобы предстоящей поездке канцлера в Москву — это подло и коварно», — отметил Мирш.
Сейчас при переходе по ссылке в соцсеть Х появляется надпись о том, что твит удалён.
Ранее на озвученную Кизеветтером информацию отреагировал сам Олаф Шольц. Он назвал запись о встрече с Путиным до 23 февраля «ложной» и «крайне неприличной».