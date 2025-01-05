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5 января, 18:48

Гонявшего по центру Казани на крыше малиновых «Жигулей» Гринча ищет полиция

Мужчину в костюме Гринча, который разъезжал по центру Казани на крыше малиновых «Жигулей», разыскивают правоохранители. Об этом сообщает SHOT.

Гринч на крыше жигулей разъезжал по центру города. Видео © VK / Типичная Казань

В социальных сетях появился видеоролик с необычным автопробегом, на котором мужчина в костюме Гринча мчится на крыше автомобиля по самому центру города. На фоне можно увидеть Центральный стадион и Казанский Кремль. Инспекторы быстро идентифицировали 25-летнего водителя, который уже успел оплатить несколько штрафов на сумму 5250 рублей и прошёл профилактическую беседу. Однако «похитителя Рождества» пока не удалось задержать; сотрудники продолжают его поиски и планируют провести беседу и с ним.

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Ранее Life.ru сообщал, что в Мишкинском районе Башкирии произошла авария с пьяным «Гринчем» на «Ауди». Мужчина забыл, что после ста граммов ездить можно только на такси и решил добраться до пункта Б на своём железном коне. Увлекшись скоростью, он не рассчитал расстояние и разнёс ледовый городок.

Обложка ©

VK / Типичная Казань

Александра Мышляева
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