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5 января, 18:58

Сафонов завоевал первый титул в составе ПСЖ, победив команду Головина

ПСЖ Сафонова победил «Монако» Головина в матче за Суперкубок Франции

ПСЖ — обладатель Суперкубка Франции 2025 года. Обложка © X / Paris Saint-Germain

ПСЖ — обладатель Суперкубка Франции 2025 года. Обложка © X / Paris Saint-Germain

Футбольный клуб «Пари Сен-Жермен» обыграл «Монако» и завоевал Суперкубок Франции. Игра проходила в Дохе и завершилась со счётом 1:0.

Единственный гол уже в компенсированное к матчу время забил Усман Дембеле. Российский полузащитник «монегасков» Александр Головин вышел в стартовом составе и был заменён на 72-й минуте. Вратарь парижан Матвей Сафонов остался в запасе.

Это первый трофей Сафонова в составе ПСЖ после перехода летом прошлого года из «Краснодара».

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Это 13-й Суперкубок Франции для ПСЖ и третий подряд. Клуб является рекордсменам по победам в турнире. У «Монако» четыре трофея и четвёртое поражение в борьбе за титул.

Команды встречались в декабре прошлого года в рамках 16-го тура чемпионата Франции. Тогда Сафонову пришлось экстренно вступать в бой на 20-й минуте, когда травму получил Джанлуиджи Доннарумма. В итоге парижане смогли забрать победу со счётом 4:2.

Артур Лапсаков
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