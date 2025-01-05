Умрут 40 млн человек: В Британии бьют тревогу из-за роста резистентности к антибиотикам

Около 40 миллионов человек по всему миру могут умереть в течение следующих 25 лет. Виной этому станет рост резистентности к антибиотикам, сообщает британское издание Guardian со ссылкой на интервью с бывшим главным санитарным врачом Англии Салли Дэвис.

«Около миллиона человек умирают каждый год из-за распространения устойчивости к противомикробным препаратам, и эта цифра будет расти в течение следующих 25 лет. Это действительно страшно», — утверждает специалист.

Учёные считают, что к 2050 году смертей из-за сопротивляемости к противомикробным препаратам станет уже вдвое больше. А в течение следующих 25 лет почти 40 миллионов человек умрут из-за появившихся супербактерий. При этом группу риска составят пожилые люди.

Дэвис подчёркивает, что люди старше 70 лет стали на 80% чаще умирать с 1990 года, поскольку в процессе старения всё больше людей одолевают хронические заболевания. Это делает их более уязвимыми перед новыми типами бактерий.