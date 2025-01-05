Загитова опубликовала фотографию с капельницей
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова опубликовала на странице в соцсети «ВКонтакте» фотографию с капельницей.
«Не болейте», — написала 22-летняя фигуристка под фото, не раскрыв причин происходящего.
Напомним, в новогодние праздники Загитова выступает в ледовом спектакле «Лебединое озеро» в Санкт-Петербурге, где играет роль Одиллии.
Это не первый раз за последние месяцы, когда спортсменка ложится под капельницу. Последний раз такое было в ноябре 2024 года. Тогда в коротком сообщении фигуристка также призвала подписчиков заботиться о здоровье и пожелала им не болеть.
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VK / Алина Загитова / Антон Тереханов