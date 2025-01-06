В Петербурге больше недели ищут пропавшую 18-летнюю девушку

В Санкт-Петербурге продолжаются поиски 18-летней Полины Ваулиной, ушедшей из дома 28 декабря 2024 года. С тех пор её местонахождение неизвестно, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт».

Девушка имеет худощавое телосложение, голубые глаза и тёмные волосы. Её рост — 167 сантиметров. Была одета в розово-бежевую куртку, светлые брюки и чёрные ботинки.