В Петербурге больше недели ищут пропавшую 18-летнюю девушку
Пропавшая Полина Ваулина. Обложка © VK / Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер / Михаил Ваулин
В Санкт-Петербурге продолжаются поиски 18-летней Полины Ваулиной, ушедшей из дома 28 декабря 2024 года. С тех пор её местонахождение неизвестно, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт».
Девушка имеет худощавое телосложение, голубые глаза и тёмные волосы. Её рост — 167 сантиметров. Была одета в розово-бежевую куртку, светлые брюки и чёрные ботинки.
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