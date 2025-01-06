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5 января, 22:03

В Петербурге больше недели ищут пропавшую 18-летнюю девушку

Пропавшая Полина Ваулина. Обложка © VK / Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер / Михаил Ваулин

Пропавшая Полина Ваулина. Обложка © VK / Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Питер / Михаил Ваулин

В Санкт-Петербурге продолжаются поиски 18-летней Полины Ваулиной, ушедшей из дома 28 декабря 2024 года. С тех пор её местонахождение неизвестно, сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт».

Девушка имеет худощавое телосложение, голубые глаза и тёмные волосы. Её рост — 167 сантиметров. Была одета в розово-бежевую куртку, светлые брюки и чёрные ботинки.

Женщина и двое детей пропали в тундре на Ямале, ведутся поиски
Женщина и двое детей пропали в тундре на Ямале, ведутся поиски

Ранее Life.ru рассказывал, как храбрая москвичка спасла ребёнка от гибели в ледяной воде. Проходя мимо неогороженного участка, мальчик поскользнулся и рухнул в воду. На крики его друга вовремя подоспела отважная девушка.

Артур Лапсаков
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