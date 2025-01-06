На этой неделе у россиян будет всего два рабочих дня

Первая рабочая неделя января после новогодних праздников будет состоять из двух рабочих дней. Россияне будут работать в четверг и в пятницу. Об этом сообщили в Роструде.

«Россияне после новогодних праздников выйдут на работу в четверг. Таким образом, в первую неделю после праздников россияне будут работать 9 и 10 января, которые приходятся на четверг и пятницу», — приводит текст сообщения ТАСС.

До следующей сокращённой недели придётся запастись терпением, ведь ждать её следует лишь к майским праздникам. На них в 2025 году выпадает по четыре выходных дня — с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

