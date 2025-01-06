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6 января, 00:05

Русская зима: В Вашингтоне объявили режим ЧС и готовятся к рекордным снегопадам

В Вашингтоне объявили режим ЧС из-за надвигающейся снежной бури

В американской столице объявлен режим чрезвычайной ситуации в связи с надвигающейся снежной бурей. Об этом сказано в заявлении офиса мэра Вашингтона Мюриэль Боузер.

«Мэр Мюриэль Боузер объявила чрезвычайную ситуацию в связи со снегом в Вашингтоне, округ Колумбия», — сказано в сообщении.

Режим ЧС в Вашингтоне установлен в воскресенье и продлится до конца 7 января. Автовладельцам порекомендовали убрать свои машины с улиц, если их может задеть транспорт экстренных служб. Иначе их отбуксируют принудительно.

По данным телеканала CNN, снежная буря растянется на 2 тыс. км, затронув почти 70 млн американцев. Она будет сопровождаться рекордными снегопадами.

«Для некоторых районов это может стать сильнейшим снегопадом за более чем десятилетие», — указали авторы.

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Ранее россиянам рассказали, куда следует обращаться, если во дворе из-за навалившегося снега стало невозможно ходить. Если изменений не произойдёт, то лучше связаться с сотрудниками прокуратуры.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Nick Starichenko

Владимир Озеров
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