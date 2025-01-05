Буря-гигант обрушит снегопад и ледяной шторм на миллионы американцев
CNN: Мощная снежная буря может угрожать 62 миллионам американцев
Центральная и восточная части США оказались под угрозой мощного зимнего шторма, который может затронуть жизни 62 миллионов человек, сообщает телеканал CNN.
«62 миллиона человек находятся под угрозой значительной зимней бури, которая нанесёт самый большой удар из тех, что были в нынешнем сезоне. <...> Этот шторм создаст <...> опасные условия <...> от Великих равнин до Восточного побережья, включая зоны, для которых не характерна зимняя погода», — отмечает издание.
В зоне влияния бури окажутся не менее 12 штатов. Шторм принесёт снег, лёд, сильные морозы и порывы ветра до 18 метров в секунду. На юге ожидаются грозовые бури и ливни. Согласно прогнозам, к понедельнику буря достигнет крупных городов Восточного побережья.
CNN подчёркивает, что снежные заносы и гололёд могут спровоцировать перебои с электроснабжением. Ситуация особенно опасна на фоне ожидаемого снижения температуры на 30 градусов ниже нормы, что создаёт угрозу для жителей, использующих электрическое отопление. Из-за тяжёлых погодных условий ремонтные бригады могут не успеть вовремя восстановить сети.
А в канун Нового года в США прошла буря с сильным ветром, дождём и грозой. Молнии ударили в Капитолий, а также по другим знаменитым сооружениям, включая Монумент Вашингтона и Эмпайр-стейт-билдинг. Сенатор Майк Ли назвал удар молнии в купол Капитолия «предзнаменованием».
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