Буря-гигант обрушит снегопад и ледяной шторм на миллионы американцев

Центральная и восточная части США оказались под угрозой мощного зимнего шторма, который может затронуть жизни 62 миллионов человек, сообщает телеканал CNN.

«62 миллиона человек находятся под угрозой значительной зимней бури, которая нанесёт самый большой удар из тех, что были в нынешнем сезоне. <...> Этот шторм создаст <...> опасные условия <...> от Великих равнин до Восточного побережья, включая зоны, для которых не характерна зимняя погода», — отмечает издание.

В зоне влияния бури окажутся не менее 12 штатов. Шторм принесёт снег, лёд, сильные морозы и порывы ветра до 18 метров в секунду. На юге ожидаются грозовые бури и ливни. Согласно прогнозам, к понедельнику буря достигнет крупных городов Восточного побережья.