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Регион
6 января, 00:31

В Черкассах раздалось несколько взрывов на фоне воздушной тревоги

В Черкассах на фоне воя сирены прогремели несколько взрывов. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на своих корреспондентов.

«В Черкассах и в окрестностях города слышны звуки взрывов», — отметили в издании.

Тревога в Черкасской области Украины объявлялась с 00:31 по Москве. При этом не сообщается, сколько именно было взрывов и какие объекты оказались поражены.

В Киеве прогремели взрывы
В Киеве прогремели взрывы

Ранее Life.ru рассказывал, что в семи областях Украины объявили воздушную тревогу. В Сумской области сирена выла более восьми часов, а местные жители рассказывали, что слышали около трёх взрывов в течение всего дня.

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Shutterstock / FOTODOM / Drop of Light

Владимир Озеров
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