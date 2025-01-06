В Черкассах раздалось несколько взрывов на фоне воздушной тревоги

В Черкассах на фоне воя сирены прогремели несколько взрывов. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на своих корреспондентов.

«В Черкассах и в окрестностях города слышны звуки взрывов», — отметили в издании.

Тревога в Черкасской области Украины объявлялась с 00:31 по Москве. При этом не сообщается, сколько именно было взрывов и какие объекты оказались поражены.