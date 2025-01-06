В Черкассах раздалось несколько взрывов на фоне воздушной тревоги
В Черкассах на фоне воя сирены прогремели несколько взрывов. Об этом сообщает украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на своих корреспондентов.
«В Черкассах и в окрестностях города слышны звуки взрывов», — отметили в издании.
Тревога в Черкасской области Украины объявлялась с 00:31 по Москве. При этом не сообщается, сколько именно было взрывов и какие объекты оказались поражены.
Ранее Life.ru рассказывал, что в семи областях Украины объявили воздушную тревогу. В Сумской области сирена выла более восьми часов, а местные жители рассказывали, что слышали около трёх взрывов в течение всего дня.
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