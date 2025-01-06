Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 января, 03:38

КНДР запустила первую в 2025 году баллистическую ракету

Пхеньян провёл первый в 2025 году запуск, предположительно, баллистической ракеты, сообщила береговая охрана Японии.

Пуск был осуществлён в сторону Японского моря. Снаряд, по данным береговой охраны, уже упал за пределами исключительной экономической зоны Токио. Экипажам судов напомнили, что при столкновении с обломками ракеты к ним не стоит приближаться, и незамедлительно связаться с властями.

Ким Чен Ын приказал развивать туризм в Северной Корее
Ким Чен Ын приказал развивать туризм в Северной Корее

Ранее стало известно, что Ким Чен Ын объявил о стратегии жёсткого противодействия США. КНДР должна агрессивно начать её для своих долгосрочных национальных интересов и безопасности.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM / Alones

Артур Лапсаков
  • Новости
  • КНДР
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar