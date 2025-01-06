КНДР запустила первую в 2025 году баллистическую ракету
Пхеньян провёл первый в 2025 году запуск, предположительно, баллистической ракеты, сообщила береговая охрана Японии.
Пуск был осуществлён в сторону Японского моря. Снаряд, по данным береговой охраны, уже упал за пределами исключительной экономической зоны Токио. Экипажам судов напомнили, что при столкновении с обломками ракеты к ним не стоит приближаться, и незамедлительно связаться с властями.
Ранее стало известно, что Ким Чен Ын объявил о стратегии жёсткого противодействия США. КНДР должна агрессивно начать её для своих долгосрочных национальных интересов и безопасности.
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