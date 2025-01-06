Два беспилотника ВСУ уничтожены ночью над Брянской областью

Два украинских беспилотника самолётного типа обнаружены и уничтожены в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

О ликвидации первого дрона чиновник сообщил в 1:13 мск, второго летательного аппарата не стало в 6:42.