Два беспилотника ВСУ уничтожены ночью над Брянской областью
Два украинских беспилотника самолётного типа обнаружены и уничтожены в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
О ликвидации первого дрона чиновник сообщил в 1:13 мск, второго летательного аппарата не стало в 6:42.
«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!» — добавил Богомаз.
Ранее Life.ru рассказывал, как ВСУ пытались ударить по Нововоронежской АЭС. Нанести повреждения станции не удалось, она продолжила работу в штатном режиме.