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Регион
6 января, 04:11

Два беспилотника ВСУ уничтожены ночью над Брянской областью

Два украинских беспилотника самолётного типа обнаружены и уничтожены в Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

О ликвидации первого дрона чиновник сообщил в 1:13 мск, второго летательного аппарата не стало в 6:42.

«Пострадавших и разрушений нет. Оперативные и экстренные службы работают на месте. Спасибо нашим защитникам!» — добавил Богомаз.

Два жителя Белгородской области ранены при атаке беспилотника ВСУ
Два жителя Белгородской области ранены при атаке беспилотника ВСУ

Ранее Life.ru рассказывал, как ВСУ пытались ударить по Нововоронежской АЭС. Нанести повреждения станции не удалось, она продолжила работу в штатном режиме.

Артур Лапсаков
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