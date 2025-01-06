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6 января, 05:03

«Сёгун» выиграл «Золотой глобус» в номинации «Лучший драматический сериал»

Хироюки Санада в сериале «Сёгун». Обложка © Кинопоиск

Хироюки Санада в сериале «Сёгун». Обложка © Кинопоиск

Сериал «Сёгун» одержал победу в номинации «Лучший драматический сериал», забрав «Золотой глобус». 82-я церемония вручения кинопремии проходит в Лос-Анжелесе.

Кроме того, за «Лучшую мужскую роль в драматическом сериале» и «Лучшую женскую роль в драматическом сериале» были награждены актёры «Сёгуна» Хироюки Санада и Анна Сава, исполнившие главные роли.

Лучшим-мини сериалом был объявлен «Оленёнок» от Netflix. Также обладателями наград как лучшие актёр и актриса мини-сериала стали Колин Фаррелл, снявшийся в «Пингвине» и Джоди Фостер за роль в сериале «Настоящий детектив: Страна ночи».

Лучшим комедийным сериалом признали «Хитрости», а «Золотой глобус» за лучшую женскую и мужскую роль в этом жанре получили Джереми Аллен Уайт («Медведь») и Джин Смарт («Хитрости»). Статуэтку получила и Дэми Мур за «лучшую женскую роль в комедии или мюзикле» в фильме «Субстанция».

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Также в на премии «Золотой глобус» в номинации «Лучшая мужская роль второго плана» был представлен российский актёр Юра Борисов, сыгравший в фильме «Анора» режиссёра Шона Бейкера. Однако более достойным претендентом сочли американского актёра Кирана Калкина.

Владимир Озеров
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