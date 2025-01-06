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Регион
6 января, 04:53

Украинскую ракету сбили над Курской областью

Украинская ракета уничтожена в небе над Курской областью, сообщили в региональном оперштабе.

«Утром украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО», — говорится в сообщении.

Подробности инцидента не приводятся, также неизвестно, что за снаряд сбит над регионом.

Два жителя Белгородской области ранены при атаке беспилотника ВСУ
Два жителя Белгородской области ранены при атаке беспилотника ВСУ

Кроме того, ВСУ попытались атаковать четыре региона России с помощью беспилотников. Всего за ночь было ликвидировано 12 летательных аппаратов.

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Shutterstock / FOTODOM / Anelo

Артур Лапсаков
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