Украинскую ракету сбили над Курской областью

Украинская ракета уничтожена в небе над Курской областью, сообщили в региональном оперштабе.

«Утром украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО», — говорится в сообщении.

Подробности инцидента не приводятся, также неизвестно, что за снаряд сбит над регионом.