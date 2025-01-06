Украинскую ракету сбили над Курской областью
Украинская ракета уничтожена в небе над Курской областью, сообщили в региональном оперштабе.
«Утром украинская ракета уничтожена в небе Курской области. Спасибо бойцам ПВО», — говорится в сообщении.
Подробности инцидента не приводятся, также неизвестно, что за снаряд сбит над регионом.
Кроме того, ВСУ попытались атаковать четыре региона России с помощью беспилотников. Всего за ночь было ликвидировано 12 летательных аппаратов.
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