Фон дер Ляйен могут лишить неприкосновенности из-за махинаций на 35 миллиардов евро

Суд Льежа намерен дать ответ на вопрос, есть ли у главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен юридический иммунитет в свете выдвинутых против неё обвинений в коррупционных схемах при закупках вакцин от ковида. Об этом рассказал ТАСС истец — бельгийский активист Фредерик Бальдан, уточнив, что слушания пройдут в ходе отдельного судебного заседания.

«Европрокуратура направила обращение в суд, утверждая, что фон дер Ляйен имеет иммунитет против судебного преследования по обвинению в коррупции при закупке вакцин от COVID-19, не прошедших клинические испытания», — пояснил он.

Заседание назначено на 6 января. Бальдан добавил, что прокуратура ЕС фактически пытается оправдать фон дер Ляйен, что не допустимо в рамках расследования. По его словам, чиновница не может обладать никакой неприкосновенностью, так как в деле закупок вакцин на сумму свыше 35 миллиардов евро она вышла за пределы своих полномочий.