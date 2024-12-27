Фон дер Ляйен раскритиковали за санкции в ущерб Европе
Профессор Малинен: Санкции фон дер Ляйен против России наносят ущерб Европе
Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен задали неудобный вопрос по поводу прекращения транзита российского газа через Украину. Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен спросил, что важнее для неё — вести войну с Россией или служить европейцам.
«Больше проблем, но подождите. Важнее вести войну с Россией, чем служить европейцам. Правильно, фон дер Ляйен?» — написал профессор в соцсети X.
Напомним, что 31 декабря заканчивается контракт на транзит газа РФ через Украину. Предстоящая зима в Европе будет зависеть от этого решения. Президент России Владимир Путин исключил скорый договор с Украиной по данному вопросу. Тем временем Киевский режим уже объявил, что поставки будут прекращены 1 января 2025 года в 7:00 по местному времени (06:00 мск).
Shutterstock / FOTODOM / vchal