Фон дер Ляйен раскритиковали за санкции в ущерб Европе

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен задали неудобный вопрос по поводу прекращения транзита российского газа через Украину. Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен спросил, что важнее для неё — вести войну с Россией или служить европейцам.