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27 декабря, 14:49

Фон дер Ляйен раскритиковали за санкции в ущерб Европе

Профессор Малинен: Санкции фон дер Ляйен против России наносят ущерб Европе

Главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен задали неудобный вопрос по поводу прекращения транзита российского газа через Украину. Профессор Хельсинкского университета и геополитический эксперт Туомас Малинен спросил, что важнее для неё — вести войну с Россией или служить европейцам.

«Больше проблем, но подождите. Важнее вести войну с Россией, чем служить европейцам. Правильно, фон дер Ляйен?» — написал профессор в соцсети X.

«Клюют руку»: Путин раскрыл настоящие цели прекращения транзита российского газа Украиной
«Клюют руку»: Путин раскрыл настоящие цели прекращения транзита российского газа Украиной

Напомним, что 31 декабря заканчивается контракт на транзит газа РФ через Украину. Предстоящая зима в Европе будет зависеть от этого решения. Президент России Владимир Путин исключил скорый договор с Украиной по данному вопросу. Тем временем Киевский режим уже объявил, что поставки будут прекращены 1 января 2025 года в 7:00 по местному времени (06:00 мск).

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Shutterstock / FOTODOM / vchal

Алена Пенчугина
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