Патриарх Кирилл объяснил, какие люди смогут войти в Царство Божие

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своём Рождественском послании заявил, что людям следует отвечать на любовь Господа взаимностью, чтобы иметь возможность войти в Царство Божие. По его словам, зло приведёт к аду на Земле.

«Все, что мы можем и должны сделать в своей жизни, — ответить на его любовь взаимностью», — сказал священнослужитель.

Патриарх отметил, что каждый человек имеет возможность либо принять Бога, либо отвергнуть его, выбирая между светом и тьмой греха. Он также добавил, что зло, совершённое на Земле, может привести к тому, что человек начнет испытывать адские муки уже в этой жизни.