«Бруталист» стал обладателем «Золотого глобуса» в номинации «Лучшая драма»

Фильм «Бруталист» под руководством режиссёра Брэйди Корбета завоевал «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм — драма». Также награду за лучшую мужскую роль в драме получил Эдриан Броуди, сыгравший главного героя в этой картине. 82-я церемония награждения состоялась в Лос-Анджелесе.

В категории «Лучший фильм — драма» были представлены такие картины, как «Дюна: Часть вторая» Дени Вильнева, «Конклав» Эдварда Бергера, «Совершенный незнакомец» Джеймса Мэнголда, «Мальчишки из «Никеля» Рамелла Росса и «5 сентября» Тима Фельбаума. Награду за «Лучшую женскую роль в драме» получила Фернанда Торрес за свою работу в фильме «Я всё ещё здесь», режиссёром которого является бразилец Вальтер Саллес.