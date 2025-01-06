В Госдуме объяснили, почему нельзя вернуть прежний пенсионный возраст

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сообщила ТАСС, что возврат к пенсионному возрасту, установленному до реформы 2018 года, в ближайшие годы не представляется возможным. Она прокомментировала предложение депутата Мособлдумы Анатолия Никитина, отметив, что на данный момент для этого нет объективных оснований.

Бессараб пояснила, что переходный период пенсионной реформы, который продлится до 2028 года, ещё не завершён. В его рамках постепенно повышаются пенсионный возраст и требования для выхода на пенсию. Она добавила, что остановка этого процесса, который был тщательно рассчитан в бюджете социального пенсионного фонда и сбалансирован с федеральным бюджетом, сейчас крайне сложна и на данном этапе даже невозможна.

Также депутат пояснила, что повышение пенсионного возраста связано с объективными факторами, такими как увеличение продолжительности жизни, что наблюдается не только в России, но и во всех развитых странах. Для обеспечения устойчивости системы необходимо больше работающих граждан, в то время как рождаемость снижается, а число пожилых людей растёт.

Кроме того, она обратила внимание на тенденцию к роботизации и автоматизации производства, которые могут помочь решить проблему нехватки рабочей силы. Однако она добавила, что говорить об упрощённых условиях выхода на пенсию в будущем пока преждевременно.