Байдарочник-олимпиец Ляпунов с трудом говорит после избиения в Москве

Серебряный призер чемпионата Европы и участник летних Олимпийских игр 2016 года по гребле на байдарках Кирилл Ляпунов постепенно идёт на поправку, но ему тяжело говорить после полученных травм во время нападения неизвестных в Москве. Об этом сообщила РИА «Новости» генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова.

«Конфликт произошёл 3 января, сейчас Ляпунов уже выписан из больницы. Мы в детали не вдавались, Кириллу сложно говорить. Для нас главное, что он в сознании и идёт на поправку», — отметила она.

По её словам, у спортсмена на данный момент удовлетворительное состояние, он продолжает лечение в домашних условиях.