Байдарочник-олимпиец Ляпунов с трудом говорит после избиения в Москве
Кирилл Ляпунов. Обложка © VK / Barnaul 22
Серебряный призер чемпионата Европы и участник летних Олимпийских игр 2016 года по гребле на байдарках Кирилл Ляпунов постепенно идёт на поправку, но ему тяжело говорить после полученных травм во время нападения неизвестных в Москве. Об этом сообщила РИА «Новости» генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова.
«Конфликт произошёл 3 января, сейчас Ляпунов уже выписан из больницы. Мы в детали не вдавались, Кириллу сложно говорить. Для нас главное, что он в сознании и идёт на поправку», — отметила она.
По её словам, у спортсмена на данный момент удовлетворительное состояние, он продолжает лечение в домашних условиях.
Напомним, в ночь на 3 января неизвестные избили в Москве гребца-олимпийца Кирилла Ляпунова. С серьёзными травмами он смог самостоятельно добраться до больницы. Врачи диагностировали у пострадавшего перелом скулы и глазницы, а также множественные ушибы лица и глаз. Полиция ищет злоумышленников.