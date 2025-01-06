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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
6 января, 15:46

Рогов обвинил ВСУ в срыве эвакуации из Малой Токмачки и взятии населения в плен

Украинские военные сорвали эвакуацию мирного населения из села Малая Токмачка в Запорожской области, фактически взяв людей в заложники. Об этом 6 января сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

«В Малой Токмачке остаётся 10 мирных жителей. Командование нашей 58-й армии направило к гарнизону ВСУ, который остаётся в селе, дрон с громкоговорителем с призывом выпустить людей, но украинские боевики сбили дрон и продолжают удерживать население в заложниках», — цитирует Рогова РИА «Новости».

Он рассказал, что российские военные предлагали предоставить безопасный гуманитарный коридор для вывода гражданских в сторону села Белогорье.

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Ранее Рогов сообщил, что украинские войска, расквартированные в Великой Новосёлке Времевского направления, оказались в очень сложном положении и не могут получать снабжение. Он упомянул, что российские войска подошли к окраинам населённого пункта с разных сторон, чтобы замкнуть кольцо и окружить противника.

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Андрей Бражников
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