Стармер обвинил Маска во лжи о его причастности к массовым изнасилованиям детей
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Илон Маск. Обложка © ТАСС / AP / Alastair Grant / Shutterstock / FOTODOM / Frederic Legrand - COMEO
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал заявления американского миллиардера Илона Маска о его предполагаемом соучастии в массовых изнасилованиях девочек ложными. Политик высказал свою позицию в ответ на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на официальной странице Даунинг-стрит в соцсети X.
«Тех, кто как можно сильнее распространяет ложь и дезинформацию, не интересуют жертвы. Они заинтересованы в самих себе… Что я не потерплю. Эти обсуждения и дебаты, основанные на лжи, и не называть их своими именами», — заявил британский премьер.
Тем не менее глава кабмина ушёл от ответа на вопрос о том, намерен ли он подавать иск о клевете против генерального директора Tesla.
Напомним, по сообщениям британских СМИ, в городе Телфорд группа мужчин совершила изнасилование как минимум тысячи девочек. Однако никто не понёс наказания за эти преступления из-за недостаточной работы местной полиции и прокуратуры. В связи с этой ситуацией Илон Маск призвал к отставке Стармера, назвав его соучастником ужасающих преступлений. Он указал на бездействие премьера во время нахождения на посту главы прокурорской службы в 2008-2013 годах.