Стармер обвинил Маска во лжи о его причастности к массовым изнасилованиям детей

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер назвал заявления американского миллиардера Илона Маска о его предполагаемом соучастии в массовых изнасилованиях девочек ложными. Политик высказал свою позицию в ответ на вопросы журналистов в ходе пресс-конференции, трансляция которой велась на официальной странице Даунинг-стрит в соцсети X.

«Тех, кто как можно сильнее распространяет ложь и дезинформацию, не интересуют жертвы. Они заинтересованы в самих себе… Что я не потерплю. Эти обсуждения и дебаты, основанные на лжи, и не называть их своими именами», — заявил британский премьер.

Тем не менее глава кабмина ушёл от ответа на вопрос о том, намерен ли он подавать иск о клевете против генерального директора Tesla.