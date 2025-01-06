Авиакатастрофа в Казахстане
Новый год
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
6 января, 17:09

Курс украинской гривны к доллару снова обновил исторический минимум

Нацбанк Украины поднял курс доллара к гривне до рекордных значений

Нацбанк Украины в очередной раз увеличил курс доллара по отношению к гривне, доведя показатели до исторического рекорда. Это следует из данных, опубликованных на сайте регулятора. Так, на 6 января один доллар был приравнен к 42,088 гривны, а на 7 января — к 42,195 гривны.

Нацбанк Украины держал курс гривны на строгом уровне в 36,56 гривны за доллар начиная с лета 2022 года. Однако в 2023 году регулятор решил отказаться от фиксации курса национальной валюты, что привело к резкому ослаблению гривны уже к началу 2024 года. Украинская валюта начала свой рост по отношению к доллару с отметки в 37 гривен.

Украина заняла последнее место в обновлённом европейском рейтинге IQ
Украина заняла последнее место в обновлённом европейском рейтинге IQ

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины (НБУ) в декабре минувшего года продал на межбанковском валютном рынке рекордные $5,3 млрд. Это максимальный месячный объём за всю историю наблюдений с 2012 года. Предыдущий пик был зафиксирован в июне 2022 года в размере $3,99 млрд.

Обложка ©

Unsplash / Roman Synkevych

Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • Новости экономики
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar