Курс украинской гривны к доллару снова обновил исторический минимум

Нацбанк Украины в очередной раз увеличил курс доллара по отношению к гривне, доведя показатели до исторического рекорда. Это следует из данных, опубликованных на сайте регулятора. Так, на 6 января один доллар был приравнен к 42,088 гривны, а на 7 января — к 42,195 гривны.

Нацбанк Украины держал курс гривны на строгом уровне в 36,56 гривны за доллар начиная с лета 2022 года. Однако в 2023 году регулятор решил отказаться от фиксации курса национальной валюты, что привело к резкому ослаблению гривны уже к началу 2024 года. Украинская валюта начала свой рост по отношению к доллару с отметки в 37 гривен.