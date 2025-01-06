Курс украинской гривны к доллару снова обновил исторический минимум
Нацбанк Украины поднял курс доллара к гривне до рекордных значений
Нацбанк Украины в очередной раз увеличил курс доллара по отношению к гривне, доведя показатели до исторического рекорда. Это следует из данных, опубликованных на сайте регулятора. Так, на 6 января один доллар был приравнен к 42,088 гривны, а на 7 января — к 42,195 гривны.
Нацбанк Украины держал курс гривны на строгом уровне в 36,56 гривны за доллар начиная с лета 2022 года. Однако в 2023 году регулятор решил отказаться от фиксации курса национальной валюты, что привело к резкому ослаблению гривны уже к началу 2024 года. Украинская валюта начала свой рост по отношению к доллару с отметки в 37 гривен.
Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины (НБУ) в декабре минувшего года продал на межбанковском валютном рынке рекордные $5,3 млрд. Это максимальный месячный объём за всю историю наблюдений с 2012 года. Предыдущий пик был зафиксирован в июне 2022 года в размере $3,99 млрд.
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