Новый год на носу: Символ года не пожалел модель во время праздничной съёмки

Модель из Казахстана пострадала из-за символа наступившего года. Змея укусила девушку прямо за нос во время предновогодней съёмки.

Как сообщает Mash, в конце ноября модель позвали на съёмку в честь Нового года и пообещали, что змея не кусается. Однако пресмыкающееся решило по-другому и схватило девушку за нос, когда та собиралась поцеловать змеюку.