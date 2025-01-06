ВСУшники-мародёры обобрали погибших сослуживцев и были наказаны дроноводами «Ахмата»

Дроноводы спецназа «Ахмат» засняли, как пережившие неудачную воскресную контратаку в районе хутора Бердин в Курской области бойцы ВСУ забирают вещи и оружие с тел погибших боевых товарищей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Операторы БПЛА заметили, как двое военнослужащих украинской армии «мародёрят» на месте гибели сослуживцев, в ходе воздушной разведки. Чуть позже по их души прилетели российские FPV-дроны. В итоге оба бойца были ликвидированы.