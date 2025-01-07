Леонид Пасечник посетил спецшколу в ЛНР, которую отремонтировали регионы-шефы

Глава ЛНР Леонид Пасечник посетил Свердловскую специализированную школу №6, которая сильно преобразилась благодаря регионам-шефам. Компанию ему составил руководитель Администрации президента России Сергей Кириенко. Красноярский край помог отремонтировать учебное заведение, а также оснастил его современным оборудованием в столовой. А вот с капитальным ремонтом спортзала помогла Республика Тыва.

Свердловская специализированная школа № 6. Фото © Telegram / Леонид Пасечник

«Во время предыдущего посещения этой школы Сергей Владиленович обратил внимание на то, что на большой пришкольной территории не хватает современной спортивной площадки. За это время красноярские специалисты обустроили здесь тренажёрную площадку и зону для занятий игровыми видами спорта», — написал Пасечник в своём Telegram-канале.

Спортплощадка спецшколы № 6. Фото © Telegram / Леонид Пасечник

Также учреждение получило новую мебель, цифровые лаборатории по физике, химии, биологии, базовый робототехнический набор и комплект для лабораторного практикума по механике. Пасечник отметил, что регионы-шефы сделали многое для создания комфортных условий для обучения детей.

Столовая школы. Фото © Telegram / Леонид Пасечник